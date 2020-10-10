МИД Азербайджана заявил об отсутствии условий для "гуманитарного перемирия"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Условий для реализации "гуманитарного перемирия" в Нагорном Карабахе нет, заявил в субботу глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов.

"В настоящее время отсутствуют условия для реализации гуманитарного перемирия", так как армянская сторона продолжает обстреливать азербайджанские позиции и гражданское население", - сказал Байрамов на пресс-конференции в субботу.

Ранее Минобороны Армении опровергло сообщение азербайджанской стороны об обстреле армией непризнанного Карабаха территорий Тертерского и Агдамского районов Азербайджана.

Кроме того в Минобороны Армении возложили ответственность за нарушение соглашения о перемирии в Карабахе на азербайджанских военных.

Соглашение о прекращении огня в Нагорном Карабахе было принято в ночь на субботу по итогам многочасовых переговоров в Москве министров иностранных дел Армении, Азербайджана и России.