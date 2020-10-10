Новый премьер Киргизии решил пересмотреть соглашения о разработке "Джеруя" и "Кумтора"

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Утвержденный в должности премьер-министра Киргизии Садыр Жапаров заявил о намерении пересмотреть соглашения о разработке золоторудных месторождений "Джеруй" и "Кумтор" для пополнения бюджета страны.

Жапаров в субботу вечером в обращении к гражданам Киргизии заявил о своих приоритетах на посту главы правительства, сообщает правительственная пресс-служба.

В числе основных шагов новый премьер назвал стабилизацию ситуации в Киргизии, выполнение социальных обязательств, обеспечение продовольственной безопасности, защиту инвесторов, малого и среднего бизнеса и разработку плана мероприятий по облегчению ведения бизнеса в стране.

Вместе с тем в числе приоритетов утвержденного парламентом главы правительства - "пересмотр соглашений по разработке месторождений "Джеруй" (золоторудное месторождение в Таласе, разрабатывается киргизско-российским ОсОО "Альянс Алтын" - ИФ), "Кумтор" (разрабатывается канадской компанией "Центера"- ИФ) и других в целях пополнения бюджета", говорится в сообщении.

Также Жапаров заявил о необходимости привлечь "к ответственности всех чиновников, замеченных в коррупционных действиях".

По его словам, необходимо провести переговоры о пролонгации и реструктуризации внешнего долга и проведения работы по делимитации и демаркации госграницы Киргизии.

"Решение этих вопросов будет нелегким. Возможно, будет сложным и принятие решений по некоторым из них. Но я обещаю, что я буду работать честно, прозрачно и открыто. Мы не будем работать по старым правилам. Мы будем использовать современные методы работы. Мы будем вовлекать активно молодежь во все сферы общества", - заявил Жапаров.

Новый премьер Киргизии родился 6 декабря 1968 года, он родом из северной Иссык-Кульской области. В 2006 году окончил Кыргызско-Российский Славянский университет. Дважды избирался в парламент Киргизии, является основателем партии "Мекенчил", которая проиграла парламентские выборы 4 октября.

В 2013 году на митинге с требованием о национализации золоторудного месторождения "Кумтор" в городе Каракол (Иссык-Кульская область) был взят в заложники глава региона Эмильбек Каптагаев. Обвинение в организации митинга в Караколе было предъявлено Жапарову. После этого несколько лет оппозиционер проживал за границей. После возвращения на родину в марте 2017 года он был задержан.

2 августа 2017 года решением Первомайского районного суда столицы Жапаров был приговорен к 11,5 годам лишения свободы с содержанием в колонии усиленного режима. Он был признан виновным в захвате заложника.

В ночь на 6 октября он был освобожден своими сторонниками из колонии.