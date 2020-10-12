СМИ и полицейским дадут рекомендации по взаимодействию при беспорядках

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Рекомендации по взаимодействию полицейских и сотрудников СМИ в условиях массовых беспорядков будут разработаны Союзом журналистов России и Всероссийской полицейской ассоциацией, сообщается на сайте СЖР в понедельник.

Такое решение было принято по итогам состоявшегося совещания у замглавы Минцифры Алексея Волина. "На совещании отмечалось, что проблема взаимоотношений полицейских и журналистов в условиях массовых беспорядков крайне обострилась за последний год", - говорится в сообщении.

По мнению СЖР, о необходимости решения этой проблемы говорят события в США, Франции, Белоруссии, Киргизии и многих других странах.

"При этом и полиция, и журналисты крайне заинтересованы в том, чтобы между ними не возникало конфликтов, от которых страдают здоровье одних и репутация других", - отмечается в сообщении.

Разработанные рекомендации затем будут доведены до работников медиасферы и органов правопорядка во всем мире по каналам Международной федерации журналистов и Международной полицейской ассоциации.