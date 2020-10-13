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Некоторые американские СМИ отказались отправлять журналистов к Трампу

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Несколько крупных медиаорганизаций в США не разрешили своим журналистам отправиться на предвыборные мероприятия вместе с президентом США Дональдом Трампом из-за опасности заражения COVID-19, сообщает The New York Times.

Кроме The New York Times, отмечает издание, ехать с президентом своим журналистам запретили The Wall Street Journal и The Washington Post.

Кроме того, исполнения обязанностей журналистов пресс-пула в последние дни избегали сотрудники газет BuzzFeed News, Politico и Hearst.

Отмечается, что это вынудило Ассоциацию корреспондентов Белого дома (WHCA) искать других журналистов для выполнения обязанностей пресс-пула администрации президента.

"У репортеров Белого дома были опасения относительно своей безопасности и им было некомфортно путешествовать с президентом в это время", - заявила Элизабет Бумиллер, глава вашингтонского бюро Times.

Обеспокоенность журналистов вызывал тот факт, что бортпроводники, агенты Секретной службы, а также сотрудники Белого дома не носят маски на борту президентского самолета. Кроме того, многие из них возвращаются на работу раньше окончания двухнедельного карантина после заражения COVID-19 или возможного заражения.

Сам президент недавно вернулся в Белый дом после трехдневной госпитализации из-за заражения COVID-19, его видели садящимся на борт президентского самолета без маски.

Ранее лечащий врач Трампа - Шон Конли сообщил, что тесты на COVID-19 президента США уже несколько дней подряд показывают отрицательные результаты.

В понедельник президент США вернулся к предвыборной кампании, начав с митинга в Сэнфорде (штат Флорида). После у него запланированы мероприятия в Пенсильвании, Айове и Северной Каролине.

США Дональд Трамп коронавирус COVID-19

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