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Армения и Азербайджан обвинили друг друга в возобновлении боевых действий

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Вооруженные силы Армении в ночь на 13 октября пытались атаковать азербайджанские позиции в зоне карабахского конфликта, заявило Минобороны Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

"Подразделения Вооруженных сил Армении, проводя перегруппировку и передислокацию сил, предприняли попытку атаковать небольшими группами позиции Азербайджанской армии на некоторых направлениях фронта. В ночь с 12 на 13 октября общая обстановка на линии фронта на Агдере-Агдамском и Физули-Гадрутском направлениях оставалась напряженной", - говорится в пресс-релизе.

Министерство также сообщило, что ВС Азербайджана нанесли удар по армянским силам на Аскеранском направлении.

Кроме того, оно указало, что армянские военные открыли огонь по Геранбойскому, Тертерскому и Агдамскому районам. По данным азербайджанского военного ведомства, обстрелу с армянской стороны также подверглась территория Агджабединского района Азербайджана.

"Мы опровергаем заявления Минобороны Азербайджана об обстреле с территории Армении в направлении Тертерского района", - написала в фейсбуке пресс-секретарь Минобороны Армении Шушан Степанян. Она предположила, что такими утверждениями азербайджанская сторона готовит почву для новых нападений.

ВС Азербайджана начали наступление в зоне карабахского конфликта "почти по всем направлениям", написал в фейсбуке представитель Минобороны Армении Арцрун Ованнисян.

Также утром во вторник Минобороны непризнанной Нагорно-Карабахской республики сообщило, что азербайджанские военные возобновили артиллерийские обстрелы на южном, северном и северо-восточном направлениях в зоне карабахского конфликта.

По оценке Минобороны Азербайджана, в результате действий азербайджанских военных в Нагорном Карабахе "были уничтожены и выведены из строя большое количество живой силы, три РСЗО БМ-21 "Град", один ЗРК "Тор-М2КМ", одна ЗСУ-23-4 "Шилка", две БМП-2, три пушки 2А36 Гиацинт-B, одна зенитная пушка КС-19, одна гаубица Д-20, три БПЛА, а также несколько единиц автомобильной техники противника". Ведомство также отчиталось о потерях противника, в том числе о погибших и о заманенной в засаду роты 1-го мотострелкового полка.

Единый информационный центр Армении, в свою очередь, сообщил, что потери ВС Азербайджана за минувший сутки составили 220 человек убитыми, а всего с начала боев 27 сентября достигли 5139 человек. Также за сутки "противник потерял" "семь единиц бронетехники, пять беспилотников, один самолет", говорится в сообщении центра.

Последствия обстрелов в Нагорном Карабахе

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Хроника 27 сентября – 13 октября 2020 годаОбострение конфликта в Нагорном Карабахе
Армения Азербайджан Нагорный Карабах Минобороны

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