В Карабахе сообщили о гибели более 500 армянских военных

Москва. 12 октября. INTERFAX.RU - Министерство обороны непризнанной Нагорно-Карабахской Республики (НКР) сообщило в понедельник еще о 45 военнослужащих, погибших в боях с азербайджанскими подразделениями в зоне карабахского конфликта.

Всего, по уточненным данным Минобороны НКР, с начала боевых действий 27 сентября погибли 525 военнослужащих армии обороны Карабаха.

Ранее Армения и Азербайджан после многочасовых переговоров в Москве договорились о прекращении огня с полудня 10 октября. Однако уже в тот же день военные Армении и Азербайджана начали обмениваться обвинениями в нарушении договоренностей и нанесении ударов в зоне карабахского конфликта.