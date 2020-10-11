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Вице-спикер парламента Киргизии назвала назначение премьера незаконным

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Утверждение парламентом Киргизии Садыра Жапарова в должности премьера страны является нелегитимным, заявила в воскресенье вице-спикер законодательного органа Аида Касымалиева.

"Состоявшееся 10 октября собрание депутатов не может официально быть признанным в качестве заседания парламента в силу отсутствия требуемого Конституцией кворума числа участвующих депутатов и условий для его проведения. Соответственно, все якобы принятые решения юридически незаконны и нелегитимны", - сказала она на своей официальной странице в соцсети.

Как подчеркнула вице-спикер, "если кто-либо подпишет эти документы в качестве официальных постановлений Жогорку Кенеша (парламент - ИФ) Киргизии, то данные деяния подпадают под соответствующие квалификации посягательства на захват власти".

Она отметила, что, таким образом, постановления парламента о назначении Жапарова в настоящее время нет.

"Его избрание не подтверждено официальными документами парламента, соответственно, не направлялось для утверждения указом президента Киргизии Сооронбая Жээнбекова, - заявила Касымалиева. - Все решения, принимаемые Жапаровым в качестве премьер-министра, не имеют юридической силы".

По ее словам, исполняющим обязанности премьера Киргизии продолжает оставаться Алмазбек Баатырбеков.

Как сообщалось, накануне депутаты парламента Киргизии утвердили в должности премьер-министра страны основателя партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыра Жапарова.

Однако в воскресенье сразу несколько депутатов парламента, как от оппозиционных, так и от проправительственных фракций заявили о незаконном утверждении его на этот пост. Они отметили, что решение депутатами было принято при отсутствии необходимого кворума.

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Президентский указ о назначении Жапарова премьером пока не подписан, глава государства может этот сделать в течение трех дней. Новый премьер сообщил, что в разговоре с ним Жээнбеков пообещал уйти в отставку в течение двух-трех дней после назначения правительства.

Если это произойдет, тогда премьер станет и.о. главы государства, так как в ходе текущего кризиса в Киргизии сложилась такая ситуация, что спикер парламента, кто по Конституции может исполнять обязанности главы республики, ушел в отставку, а новый не был избран.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 11 октября 2020 годаПротесты в Бишкеке
Киргизия

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