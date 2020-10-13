Центр подготовки космонавтов счел невозможным попадание COVID на МКС

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Дисциплинированное соблюдение медико-санитарных норм членами экипажа пилотируемого корабля "Союз МС-17" дает уверенность в невозможности попадания COVID-19 на борт Международной космической станции (МКС), сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"На Байконуре были созданы беспрецедентные меры, также у нас уже есть весенний опыт. Это доказало, что мы можем прогнозировать непопадание (коронавируса на МКС - ИФ) и делать все возможное, чтобы этого не произошло", - сказал собеседник агентства.

При этом в пресс-службе уточнили, что во время подготовки экипажей "Союза МС-17" не вводились никакие специальные нестандартные меры - космонавты и астронавты максимально дисциплинированно соблюдали обычный масочный режим и изоляцию.

"Все выражается в дисциплине. У них (членов экипажей - ИФ) был ограничен круг общения, они не выезжали на массовые мероприятия, периодически сдавали тесты. Все сотрудники ЦПК, которые работали с космонавтами, тоже периодически сдавали тесты на коронавирус", - пояснили в ЦПК.

Ранее астронавт NASA Кэтлин Рубинс заявила на предполетной предстартовой пресс-конференции, что убеждена в отсутствии риска занесения COVID-19 на МКС, поскольку экипаж "Союза МС-17" соблюдал строжайшие медико-санитарные меры. В ЦПК напомнили, что Рубинс имеет большой опыт в вирусологии, и ее заявление является в высшей степени компетентным.

"Раз Кэтлин, вирусолог, так сказала, значит так оно и будет", - сказал собеседник агентства.

В апреле с Байконура к МКС в условиях повышенной безопасности был запущен пилотируемый корабль "Союз МС-16" с нынешним экипажем на борту. Подготовка к старту проходила в условиях строгих карантинных мер на фоне распространения коронавируса.

Пуск ракеты-носителя "Союз-2.1а" с пилотируемым кораблем "Союз МС-17" запланирован на 8:45 по московскому времени 14 октября с космодрома Байконур. Полет пройдет по сверхкороткой двухвитковой схеме и займет рекордные 3 часа 20 минут. Для сравнения - обычно полет пилотируемых кораблей "Союз" к МКС занимает около 6 часов. Ранее двухвитковая схема полета к станции была отработана на грузовых кораблях "Прогресс"

В состав экипажа корабля вошли космонавты "Роскосмоса" Сергей Рыжиков и Сергей Кудь-Сверчков, а также астронавт NASA Кэтлин Рубинс. В состав дублирующего экипажа входят российские космонавты Олег Новицкий и Петр Дубров, а также американский астронавт Марк Ванде Хай.

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.