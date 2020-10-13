На МКС доставят оборудование для поиска места утечки воздуха

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Экипаж космического корабля "Союз МС-17" возьмет на станцию новое оборудование для поиска места утечки воздуха в российском модуле "Звезда", сообщил командир экипажа Сергей Рыжиков.

"Мы с собой возьмем дополнительное оборудование, которое позволит более точно и более детально определить место утечки. В детали я вдаваться не буду. Также мы возьмем с собой дополнительный герметический материал, которым заделаем место утечки", - сказал Рыжиков на предполетной пресс-конференции экипажа.

Об утечке воздуха на МКС стало известно 20 августа. Тогда пресс-служба "Роскосмоса" сообщила об изоляции экипажа станции в российском модуле "Звезда" на время проверки давления в американском сегменте. Проверка двух модулей российского сегмента Международной космической станции (МКС) и пристыкованного к ней грузовика "Прогресс" не показали наличия утечек воздуха.

24 августа гендиректор госкорпорации Дмитрий Рогозин сообщил "Интерфаксу", что утечка воздуха на МКС незначительна и еле уловима приборами. По его словам, причина утечки может быть связана с микрометеоритами или стыками модулей на американском сегменте.

Экипаж МКС 26-27 сентября был изолирован в российском сегменте станции для поиска источника утечки воздуха. Для работ им доступны модули "Заря", "Звезда", "Поиск", грузовой корабль "Прогресс МС-14" и пилотируемый "Союз МС-16".

В настоящее время на борту МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин, Иван Вагнер и американский астронавт Крис Кэссиди.