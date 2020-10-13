Порошенко вылечился от коронавируса

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что выздоровел от коронавирусной инфекции.

Он написал в своем фейсбуке, что получил отрицательный результат теста и завтра возвращается к работе.

Порошенко сообщил о положительных результатах теста на COVID-19 29 сентября и заявил, что будет лечиться дома.

Тем не менее 3 октября он был госпитализирован в одну из киевских больниц, о чем сообщила его супруга. 12 октября его выписали после улучшения состояния здоровья.