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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 19:29Заразились
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Порошенко заболел коронавирусом

Москва. 29 сентября. INTERFAX.RU - Пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщил, что заболел коронавирусной инфекцией.

Он написал в фейсбуке, что получил положительный тест на COVID-19.

"Очень жалею, что вынужден сделать перерыв в поездках по регионам. За шесть последних лет привык переносить болезни на ногах. Но эта коварная... Поэтому с сегодняшнего дня лечусь дома. Надеюсь на скорейшее выздоровление и призываю всех украинцев беречь себя", - написал Порошенко.

По состоянию на утро 29 сентября на Украине зафиксирован суточный прирост в 3 627 случаев заболевания коронавирусом, 69 ранее заболевших умерли. Об этом свидетельствуют данные, опубликованные на сайте Системы мониторинга распространения эпидемии коронавируса Совета нацбезопасности и обороны.

26 сентября был зафиксирован антирекорд - 3 833 случая заболевания.

Количество инфицированных с начала пандемии составило 204 932 человека, умерли с начала пандемии от COVID-19 4 065 человек, выздоровели - 90 250 человека.

Хроника 09 января – 29 сентября 2020 годаПандемия коронавируса
Украина коронавирус Петр Порошенко

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