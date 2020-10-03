Заболевшего коронавирусом Порошенко отправили в больницу

Петр Порошенко и его сторонники у здания суда в Киеве в июле Фото: Reuters

Москва. 3 октября. INTERFAX.RU - Экс-президент Украины Петр Порошенко, заболевший COVID-19, госпитализирован в одну из киевских больниц, также коронавирус подтвержден у дочери, сообщила в субботу супруга Марина Порошенко.

"Сегодня с COVID-19 борются мой муж и наша дочь. Петр Алексеевич госпитализирован в одну из киевских больниц, которая лечит больных коронавирусом. Несмотря на то, что мой муж имеет двустороннее воспаление легких, он обладает сильной волей и демонстрирует ее в борьбе с болезнью. Он четко придерживается прописанного протокола лечения", - сказала она в видеообращении, опубликованном на странице "Европейской солидарности" в фейсбуке.

Марина Порошенко раскритиковала ситуацию в больницах: там не хватает коек для больных короновирусом, кислородных концентраторов, реанимационного оборудования.

"Сейчас украинцам, к сожалению, приходится рассчитывать только на себя и на благотворителей, - подчеркнула она. - Поэтому еще раз прошу каждого: пользуйтесь масками и придерживайтесь социальной дистанции".

На этой неделе пятый президент Украины (2014-2019), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко сообщал, что заболел COVID-19.

По данным университета Джонса Хопкинса, общее число заболевших коронавирусом на Украине составляет 228 161. Умерли 4 451 человек.