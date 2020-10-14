Bloomberg узнал о планах Трампа вывести американских военных из Сомали

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Трамп заявил своим советникам, что хочет вывести американские войска из Сомали, что позволит ему выполнить предвыборное обещание - вернуть американских солдат домой.

Как уточнили источники агентства, Пентагон приступил к разработке плана для президента. В обсуждении приняли участие советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Сейчас в Сомали находятся от 650 до 800 американских военнослужащих, которые помогают властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).