Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 20:05Заразились
на 13.10В России 1 326 178+13 868В мире 37 801 526+326 201

Bloomberg узнал о планах Трампа вывести американских военных из Сомали

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Президент США Дональд Трамп хочет вывести американские войска из Сомали, сообщает Bloomberg со ссылкой на осведомленные источники.

По данным агентства, Трамп заявил своим советникам, что хочет вывести американские войска из Сомали, что позволит ему выполнить предвыборное обещание - вернуть американских солдат домой.

Как уточнили источники агентства, Пентагон приступил к разработке плана для президента. В обсуждении приняли участие советник по национальной безопасности Роберт О'Брайен, министр обороны Марк Эспер и председатель Объединенного комитета начальников штабов Марк Милли.

Сейчас в Сомали находятся от 650 до 800 американских военнослужащих, которые помогают властям в борьбе с радикальной исламистской группировкой "Аш-Шабаб", имеющей тесные связи с международной террористической организацией "Аль-Каида" (запрещена в РФ).

США Сомали Дональд Трамп

Новости

Азербайджан заявил об уничтожении нескольких ракетных систем в Армении

В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

В США приостановили испытание COVID-препарата от компании Eli Lilly

США согласны продлить ДСНВ-3, если РФ "заморозит" свой ядерный арсенал

США согласны продлить ДСНВ-3, если РФ "заморозит" свой ядерный арсенал

Россию избрали в СПЧ ООН после четырехлетнего перерыва

Совет ЕС одобрил рекомендации по ограничению свободы передвижения из-за пандемии

Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Apple представила новый iPhone 12 с поддержкой 5G

Что произошло за день: вторник, 13 октября

Пандемия коронавируса

Порошенко вылечился от коронавируса

Осло обвинил РФ в августовской кибератаке на норвежский парламент

Осло обвинил РФ в августовской кибератаке на норвежский парламент

Лавров предупредил о возможности прекращения диалога с лидерами ЕС

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');