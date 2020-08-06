Пентагон намерен "сдержать РФ" переброской военных в Восточную Европу

Москва. 5 августа. INTERFAX.RU - Глава Пентагона Марк Эспер назвал своим приоритетом работу над дальнейшей переброской американских войск в восточную часть Европы, "чтобы эффективнее сдерживать Россию".

"Моя цель - также добиться переброски большего числа сил на северо-восточное направление - в страны Балтии и в Польшу", - сказал он в ходе онлайн-выступления на Аспенском форуме по безопасности.

Эспер напомнил о недавней договоренности перебросить дополнительные силы в Польшу, а также - о выводе части контингента США из ФРГ. Это, по его словам, позволило усилить позиции в районе Черного моря - в Румынии.

"НАТО обратила внимание (на действия России - ИФ). Мы должны сдерживать их", - подытожил глава Пентагона.

О решении сократить американский воинский контингент в ФРГ президент США Дональд Трамп объявил 15 июня. Такое поручение было дано Пентагону. Американский лидер объяснил свое решение тем, что Германия, по его мнению, выделяет недостаточно денег на оборону и таким образом подводит НАТО. По его словам, если Берлин увеличит оборонный бюджет, он вернет всех военных на территорию Германии.