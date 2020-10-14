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Новый глава MИ5 сравнил разведку РФ с плохой погодой

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - Российская разведка в настоящее время создает для Великобритании больше проблем, чем разведслужбы других стран, однако в будущем пальма первенства может перейти к Китаю, заявил новый глава британской разведки МИ5 Кен МакКаллам.

"Можно сказать, российская разведка для нас - сродни периодам плохой погоды, тогда как китайская - подобна глобальному изменению климата", - заявил МакКаллам, слова которого приводит телеканал Sky News.

Он отметил, что "если вопрос в том, разведка какой страны приносит нам больше всего проблем сейчас - в октябре 2020 года, - то ответ: Россия. Если же вы задаете вопрос о том, какая страна будет оказывать влияние на весь мир в ближайшее десятилетие и будет представлять для Великобритании одновременно большие возможности и большие проблемы, то ответ: Китай".

Поэтому MИ5, по словам МакКаллама, теперь раздумывает о том, чтобы усилить работу в китайском направлении. Он также заявил, что теперь разведывательные службы других стран в Великобритании занимаются не только получением ценной информации, но и пытаются нанести ущерб демократии, экономике и инфраструктуре Великобритании.

Летом комитет по разведке парламента Великобритании обнародовал доклад о роли российского влияния на страну. В нем, в частности, говорилось, что Великобритания является одной из основных мишеней для разведки России и для дезинформации.

Великобритания РФ Китай

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