Лондон заявил о почти полной уверенности в причастности РФ к ЧП с COVID-вакциной

Москва. 17 июля. INTERFAX.RU - Национальный центр кибербезопасности Британии на 95% убежден в том, что добыть данные о вакцине против коронавируса пытались именно хакеры, работающие на российские власти, заявил телерадиокорпорации "Би-би-си" министр безопасности Великобритании Джеймс Брокеншир.

"Это крайне серьезно, это ужасно, что какое-то правительство так действует, и поэтому мы объявили об этом", - отметил министр. По его словам, действия хакеров, "связанных с российским государством", являются "абсолютно неприемлемыми". Но то же время Брокеншир не уточнил, добились ли киберпреступники успеха.

Также ему задали вопрос, было ли правильным столько времени придерживать публикацию доклада о предполагаемых попытках РФ повлиять на политику Британии. Однако Брокеншир ответил, что этот вопрос находится в компетенции нового комитета по безопасности и разведке палаты общин британского парламента. Также он ушел от ответа на вопрос, почему обнародование доклада заняло столько времени.

Инцидент с вакциной от коронавируса

В четверг, 16 июля, Великобритания, США и Канада обвинили хакерскую группировку APT29 в том, что она пыталась похитить у них данные относительно разработки вакцины от коронавируса. Они заявили, что эта группировка - российская, и, вероятно, российские власти в курсе ее деятельности.

Лондон и его партнеры полагают, что эти хакеры ведут кампанию, целью которой является кража интеллектуальной собственности, имеющей высокую ценность, в правительственных учреждениях, в дипломатической сфере, в научных центрах, в области здравоохранения и энергетики.

В свою очередь глава МИД Великобритании Доминик Рааб заявил, что собирается вместе с союзниками привлекать к ответственности тех, кто осуществляет кибератаки, подобные вышеупомянутой.

Между тем, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что российская компания "Р-Фарм" ведет переговоры с британской фармкомпанией AstaZeneca о производстве оксфордской вакцины в России, поэтому РФ нет смысла что-то красть в Великобритании.

"Вся эта история - это попытка подмочить репутацию российской вакцины кем-то из людей, которые боятся ее успеха. Потому что российская вакцина потенциально может быть первой на рынке и потенциально может стать самой эффективной", - добавил он.

Также накануне комитет по безопасности и разведке палаты общин парламента Великобритании объявил, что доклад о предполагаемом влиянии России на британскую политику будет обнародован в следующую среду, 22 июля.