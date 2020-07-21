В Великобритании пришли к выводу, что РФ не удалось повлиять на референдум по Brexit

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У британского правительства нет данных, указывающих на то, что РФ удалось повлиять на результаты референдума по Brexit, заявили во вторник в правительстве.

Об этом говорится в ответе британского правительства на парламентский доклад о влиянии России на британские внутренние дела. В ответе отмечается, что правительство Соединенного Королевства всегда будет готово изучить новые данные по этой теме, если таковые появятся. Пока же, как подчеркивают в правительстве, "смысла проводить расследование по теме референдума о пребывании в ЕС нет".

В опубликованном ранее во вторник парламентском докладе говорилось, что определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны оказать влияние на избирателей во время референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году, будет практически невозможно.

В нем также отмечалось, что правительство Великобритании "действовало медленно в признании существования этой угрозы". "В результате правительство не предприняло действий по защите процесса выборов в 2016 году", - указывается в докладе.

Референдум по Brexit прошел в Великобритании в июне 2016 года, тогда за выход из ЕС проголосовали 52% британцев, за то, чтобы остаться - 48%.