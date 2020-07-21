Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 11:45Заразились
на 21.07В России 783 328+5 842В мире 14 703 293+195 802

В Великобритании пришли к выводу, что РФ не удалось повлиять на референдум по Brexit

Москва. 21 июля. INTERFAX.RU - У британского правительства нет данных, указывающих на то, что РФ удалось повлиять на результаты референдума по Brexit, заявили во вторник в правительстве.

Об этом говорится в ответе британского правительства на парламентский доклад о влиянии России на британские внутренние дела. В ответе отмечается, что правительство Соединенного Королевства всегда будет готово изучить новые данные по этой теме, если таковые появятся. Пока же, как подчеркивают в правительстве, "смысла проводить расследование по теме референдума о пребывании в ЕС нет".

В опубликованном ранее во вторник парламентском докладе говорилось, что определить, насколько эффективными оказались попытки российской стороны оказать влияние на избирателей во время референдума по выходу Великобритании из ЕС в 2016 году, будет практически невозможно.

В нем также отмечалось, что правительство Великобритании "действовало медленно в признании существования этой угрозы". "В результате правительство не предприняло действий по защите процесса выборов в 2016 году", - указывается в докладе.

Референдум по Brexit прошел в Великобритании в июне 2016 года, тогда за выход из ЕС проголосовали 52% британцев, за то, чтобы остаться - 48%.

Великобритания Brexit

Новости по теме

Новости

"Луцкий террорист" оказался уроженцем России

"Луцкий террорист" оказался уроженцем России

В докладе о влиянии РФ на Великобританию подчеркнули роль переехавших в страну бизнесменов из России

В Лондоне Великобританию сочли одной из главных целей "мощных" разведслужб РФ

В Лондоне Великобританию сочли одной из главных целей "мощных" разведслужб РФ

В украинском Луцке неизвестный захватил автобус с пассажирами

Что случилось этой ночью: вторник, 21 июля

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

На саммите ЕС достигли соглашения по антикризисному плану и бюджету

Британские депутаты решили, что Россия пыталась влиять на референдум о Шотландии

Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу

Первая ступень ракеты Falcon 9 приземлилась на плавучую платформу

В Госдуме заявили, что ввод Египтом войск в Ливию уравновесит силы в регионе

Что произошло за день: понедельник, 20 июля

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');