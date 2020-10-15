Президент Киргизии подал в отставку

Сооронбай Жээнбеков заявил, что не держится за власть, и призвал силовиков и протестующих не допустить кровопролития

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков во время церемонии возложения венка к Могиле Неизвестного Солдата в Александровском саду. Максим Блинов/POOL/ТАСС Фото: Максим Блинов/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков написал заявление о сложении полномочий, сообщила его пресс-служба.

В обращении к народу он отметил, что ситуация в стране остается напряженной. Для него мир в стране и спокойствие в обществе дороже всего и нет ничего дороже жизни каждого соотечественника, заявил он.

"Я не держусь за власть. Не хочу остаться в истории Кыргызстана как президент, проливший кровь и стрелявший в собственных граждан. Поэтому принял решение уйти в отставку", - говорится в заявлении (цитата по "Акипресс").

Он призвал бывшего оппозиционного депутата Садыра Жапарова, который во время последних беспорядков был освобожден из колонии и стал премьер-министром страны, а также других политических лидеров увести своих сторонников из Бишкека и вернуть жителям столицы мирную жизнь.

Протестующих и силовиков он призвал не поддаваться на провокации и не допустить кровопролития.

В обращении Жээнбеков также напомнил, что днем ранее парламент окончательно утвердил назначение Жапарова премьер-мниистром и утвердил состав правительства, а он закрепил эти решения своими указами.

"Но это не сняло напряженность. К сожалению, агрессия не утихает, требование моей немедленной отставки продолжается. Текущая ситуация близка к двустороннему конфликту", — отметил он.

Днем ранее Жээнбеков начал консультации о своей отставке с Жапаровым. Тот после окончательного утверждения премьер-министром пообещал, что будет добиваться отставки президента, назвав это "требованием народа". Переговоры продолжались до утра четверга.

С утра 15 октября сторонники Жээнбекова, которые собрались недалеко от государственной резиденции "Ала-Арча", стали ждать итогов переговоров. Как передавал корреспондент "Интерфакса", около тысячи сторонников Жапарова собрались у гостиницы "Иссык-Куль" и скандировали имя премьера "Садыр!". Как сообщает "24.kg", они обещали направиться к "Ала-Арча", если Жээнбеков до 15:00 не подаст в отставку.

Беспорядки в Бишкеке начались вечером 5 октября после объявления официальных итогов парламентских выборов. Эти результаты отказались признать несколько оппозиционных партий. 6 октября освобожденный из колонии Жапаров был провозглашен премьер-министром. Также 6 октября Центризбирком признал выборы недействительными.

9 октября Жээнбеков заявил, что готов уйти в отставку, как только страна встанет на путь законности. По его словам, для этого необходима смена докризисного правительства и назначение даты новых парламентских выборов.

После назначения Жапарова премьером и утверждения нового правительства Жээнбеков заявил, что уйдет в отставку после проведения парламентских выборов и объявления президентских. Это его решение было встречено протестами.