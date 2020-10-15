Исполнять обязанности президента Киргизии будет спикер парламента

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Полномочия президента Киргизии после отставки Сооронбая Жээнбекова переходят спикеру парламента, сообщил в четверг "Интерфаксу" депутат законодательного собрания Дастан Бекешев.

По словам Бекешева, такой порядок предусмотрен Конституцией Киргизии.

13 октября депутаты парламента Киргизии избрали новым спикером Каната Исаева, который возглавляет проправительственную фракцию "Кыргызстан". Кандидатура Исаева была выдвинута коалицией парламентского большинства и поддержана большинством голосов в ходе тайного голосования.

До этого должность в течение нескольких дней занимал Мыктыбек Абдылдаев, однако 10 октября он объявил о решении уйти в отставку.

Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что покинул свой пост, чтобы не допустить кровопролития в республике. Отставки президента требовал новый премьер-министр Садыр Жапаров и его сторонники.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов.