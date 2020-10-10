Спикер парламента Киргизии решил уйти в отставку

Москва. 10 октября. INTERFAX.RU - Спикер парламента Киргизии Мыктыбек Абдылдаев на заседании в субботу заявил о своем решении уйти в отставку, передает корреспондент "Интерфакса".

"Я благодарен за оказанное мне доверие, но я сегодня решил уйти в отставку. Обязанности спикера парламента будет исполнять вице-спикер Мирлан Бакиров", - сказал он.

Парламент Киргизии в субботу собрался на заседание, чтобы утвердить указ президента Сооронбая Жээнбекова о введении чрезвычайного положения в Бишкеке, а также одобрить нового премьер-министра, программу, состав и структуру правительства.

Единственным кандидатом на пост премьера на рассмотрении парламента является экс-депутат парламента, основатель партии "Мекенчил" ("Патриот") Садыр Жапаров. Он был выдвинут на должность главы правительства на экстренном заседании парламента в минувший вторник.

Заседание парламента проходит в государственной резиденции "Ала-Арча", так как собраться в его здании депутаты не могут. Оно было захвачено в ночь на 6 октября демонстрантами, которые разгромили все внутри.

Все въезды и выезд из резиденции охраняются военными, также там установлена военная спецтехника.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее.