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Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента
Новый премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров
Фото: Абылай Саралаев/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров утверждает, что получил все обязанности президента страны.

"Исаев сегодня написал заявление об отставке. Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне", - сказал Жапаров, выступая перед своими сторонниками у Дома правительства.

Ранее в четверг президент страны Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране. После отставки президента, согласно Конституции, исполнение обязанностей главы государства было возложено на спикера парламента Каната Исаева.

Предшественник Исаева Мыктыбек Абдылдаев занимал должность всего нескольких дней, и 10 октября объявил о решении уйти в отставку.

Впервые призывы к отставке президента прозвучали на митингах в начале минувшей недели, когда недовольные итогами парламентских выборов политические партии выступили против результатов голосования.

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Хроника 05 – 15 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Садыр Жапаров

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