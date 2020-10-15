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Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников

Действия полиции связаны с расследованием о работе кабмина во время пандемии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Сотрудники французской полиции в четверг провели обыски в доме министра здравоохранения страны Оливье Верана в рамках расследования деятельности кабмина во время пандемии коронавируса, сообщает телеканал BFMTV.

Обыски также прошли в доме главы Генеральной дирекции Минздрава Франции Жерома Саломона, у бывшего премьера Франции Эдуара Филиппа, экс-министра здравоохранения Аньес Бюзин и бывшего пресс-секретаря правительства Сибет Ндиайе.

В Минздраве Франции заверили, что никто из этих действующих и бывших официальных лиц не отказывался от сотрудничества со следствием, и потому обыски проходят в спокойной атмосфере.

В июле генпрокурор кассационного суда Франции Франсуа Молен объявил о начале предварительного расследования в отношении ушедшего в июне с поста премьер-министра Эдуара Филиппа по поводу работы его правительства во время пандемии коронавируса. Помимо него, фигурантами расследования стали Веран и его предшественница Аньес Бюзен.

Расследование началось после получения исков с жалобами о том, что премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий, и не приняли достаточно эффективные меры для защиты здоровья населения. В правительстве Франции, напротив, считают, что действовали правильно, основываясь на той информации о вирусе, которая была им доступна.

Максимальное наказание за подобные нарушения составляет два года тюремного заключения и штраф в размере 30 тыс. евро.

3 июля на тот момент премьер Франции Филипп подал в отставку. Его место занял Жан Кастекс, который сформировал новое правительство.

Франция Оливье Веран

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