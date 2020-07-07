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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 14:21Заразились
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Во Франции приступили к расследованию деятельности экс-премьера во время пандемии

Москва. 7 июля. INTERFAX.RU - Генпрокурор кассационного суда Франции Франсуа Молен во вторник объявил о начале предварительного расследования в отношении ушедшего в июне с поста премьер-министра Эдуара Филиппа по поводу работы его правительства во время пандемии коронавируса, сообщают французские СМИ.

Помимо Филиппа, фигурантами расследования стали нынешний министр здравоохранения Оливье Веран и его предшественница Аньес Бюзен.

По словам генпрокурора Молена, расследование проводится в связи с получением исков с жалобами о том, что премьер и министры не действовали так, как должны были во время подобного рода бедствий. Отмечается, что лишь девять из 90 полученных жалоб были приняты и приобщаются к делу.

Цель предварительного расследования заключается в том, чтобы выявить, есть ли основания для предъявления обвинения. Максимальное наказание за подобные нарушения составляет 2 года тюремного заключения и штраф в размере 30 тыс. евро.

3 июля Филипп подал в отставку. "Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорилось в сообщении канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Филипп занимал пост премьера страны с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года был мэром французского города Гавр. Новым премьер-министром Франции назначен Жан Кастекс. Накануне, 6 июля, он огласил состав нового правительства.

Хроника 09 января – 07 июля 2020 годаПандемия коронавируса
Эдуар Филипп Франсуа Молен Франция Коронавирус

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