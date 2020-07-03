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Премьер-министр Франции подал в отставку

Премьер-министр Франции подал в отставку
Эдуар Филипп
Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку, информирует Елисейский дворец.

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорится в сообщении канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Ожидается, что состав нового правительства станет известен до среды.

\Филипп занимал пост премьера страны с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года он был мэром французского города Гавр.

Франция Эдуар Филипп

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