Премьер-министр Франции подал в отставку

Эдуар Филипп Фото: Reuters

Москва. 3 июля. INTERFAX.RU - Глава правительства Франции Эдуар Филипп в пятницу подал в отставку, информирует Елисейский дворец.

"Эдуар Филипп сегодня подал прошение об отставке президенту республики. Оно было принято. Он заверил, что все члены правительства будут вести текущие дела вплоть до назначения нового кабинета", - говорится в сообщении канцелярии президента Франции Эммануэля Макрона.

Ожидается, что состав нового правительства станет известен до среды.

\Филипп занимал пост премьера страны с 15 мая 2017 года. До этого с 2010 года он был мэром французского города Гавр.