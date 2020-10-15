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Боррель отметил необходимость уточнить принципы взаимодействия ЕС с Россией

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель заявил le Monde, что принципы взаимодействия с Россией недостаточно четко сформулированы и их придется уточнить.

Он напомнил, что один из этих принципов - вести диалог по темам, которые представляют общий интерес. "И моя роль, как в этом, так и в других вопросах, заключается в том, чтобы понять позицию наших собеседников, чтобы прийти к соглашению", - добавил Боррель.

Он указал, что позиция России, в частности, по Украине и ситуации с российским оппозиционером Алексеем Навальным, с точки зрения Брюсселя, "остается недопустимой", однако это не отменяет другие аспекты отношений России и ЕС.

Глава МИД России Сергей Лавров недавно заявил, что Россия будет вынуждена прекратить "общаться" с Евросоюзом, если в этом объединении не понимают необходимости взаимоуважительного диалога с Москвой. Он при этом сослался на то, что председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сказала, что "с нынешней российской властью геополитического партнерства не получается".

Пресс-секретарь Борреля Петер Стано отметил, что в Брюсселе не слышали таких заявлений, которые Лавров приписал фон дер Ляйен. Он напомнил, что 16 сентября председател ЕК в Европарламенте отметила, что отношения ЕС с Россией не являются оптимальными и "упомянула повторяющуюся схему хорошо известных действий России". Стано добавил, что в Москве "полностью осведомлены о шагах, которые им необходимо предпринять для существенного изменения отношений между ЕС и Россией".

Жозеп Боррель Евросоюз Европарламент МИД Сергей Лавров Украина Алексей Навальный

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