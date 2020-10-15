Макрон заявил, что ЕС не поступится принципами в отношениях с РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принятые сегодня санкции в отношении официальных лиц РФ из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным активно продвигались Францией во взаимодействии с Германией; политик также подчеркнул, что ЕС не откажется от своих принципов, в частности, в сфере борьбы с химоружием, в отношениях с Москвой.

"Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия", - сказал Макрон журналистам в четверг перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Президент Франции отметил, что по-прежнему верит в "путь прозрачного, но требовательного диалога с Россией". "Россия - наш сосед. Россия располагается на этом континенте, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений особенно, когда речь идет о химическом оружии", - заявил Макрон.

Международная тематика будет рассматриваться европейскими лидерами на второй день саммита ЕС в пятницу, 16 октября.

Как сообщил накануне, 14 октября, журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в подготовке этой встречи на высшем уровне, "некоторые делегации поставили вопросы о Турции, Белоруссии, Нагорном Карабахе, и, конечно, о случае Навального".

"Эти вопросы разбирались в основном на Совете по иностранным делам (12 октября - ИФ). Но они будут подняты в конце второго дня (саммита ЕС - ИФ)", - сказал собеседник СМИ.

В ответ на просьбу уточнить, каким образом будет обсуждаться "дело Навального", он дал понять, что оно на этот раз не станет предметом основательных дебатов: "Вопрос с Навальным решался Советом по иностранным делам. Мы не намерены снова заявлять то, что уже было сказано позавчера".

Санкции по "делу Навального"

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Навального, об этом стало известно ранее в четверг.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому также вводились санкции против, как считают в ЕС, лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.