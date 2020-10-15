Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:53Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 510 232+380 426

Макрон заявил, что ЕС не поступится принципами в отношениях с РФ

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Французский президент Эммануэль Макрон заявил, что принятые сегодня санкции в отношении официальных лиц РФ из-за инцидента с российским оппозиционером Алексеем Навальным активно продвигались Францией во взаимодействии с Германией; политик также подчеркнул, что ЕС не откажется от своих принципов, в частности, в сфере борьбы с химоружием, в отношениях с Москвой.

"Мы провели расследования, которые позволили охарактеризовать то, что произошло, эту попытку убийства. Мы охарактеризовали то, что было агрессией с использованием химического вещества. И мы, европейцы, остаемся приверженными борьбе против химического оружия", - сказал Макрон журналистам в четверг перед началом саммита Евросоюза в Брюсселе.

Президент Франции отметил, что по-прежнему верит в "путь прозрачного, но требовательного диалога с Россией". "Россия - наш сосед. Россия располагается на этом континенте, но мы не уступим, не откажемся от наших принципов и наших устремлений особенно, когда речь идет о химическом оружии", - заявил Макрон.

Навальный попал в больницу

Международная тематика будет рассматриваться европейскими лидерами на второй день саммита ЕС в пятницу, 16 октября.

Как сообщил накануне, 14 октября, журналистам высокопоставленный чиновник ЕС, участвовавший в подготовке этой встречи на высшем уровне, "некоторые делегации поставили вопросы о Турции, Белоруссии, Нагорном Карабахе, и, конечно, о случае Навального".

"Эти вопросы разбирались в основном на Совете по иностранным делам (12 октября - ИФ). Но они будут подняты в конце второго дня (саммита ЕС - ИФ)", - сказал собеседник СМИ.

В ответ на просьбу уточнить, каким образом будет обсуждаться "дело Навального", он дал понять, что оно на этот раз не станет предметом основательных дебатов: "Вопрос с Навальным решался Советом по иностранным делам. Мы не намерены снова заявлять то, что уже было сказано позавчера".

Санкции по "делу Навального"

Евросоюз ввел санкции против шести физических лиц и научно-исследовательского института органической химии и технологии в связи с делом российского оппозиционера Навального, об этом стало известно ранее в четверг.

Под санкции ЕС попали директор ФСБ Александр Бортников, начальник управления президента России по внутренней политике Андрей Ярин, первый замглавы президентской администрации Сергей Кириенко, полномочный представитель президента в Сибирском федеральном округе Сергей Меняйло и заместители министра обороны РФ Павел Попов и Алексей Криворучко.

Также санкции введены против Государственного научно-исследовательского института органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).

Санкции вступают в силу со дня публикации 15 октября, отмечается в документе. Эти ограничительные меры предусматривают запрет на поездки в Европейский союз и замораживание банковских активов в ЕС.

Санкции по "делу Навального" введены в рамках режима ограничительных мер за распространение и применение химического оружия, согласно которому также вводились санкции против, как считают в ЕС, лиц, причастных к отравлению Сергея и Юлии Скрипалей в 2018 году.

6 октября Организация по запрещению химического оружия (ОЗХО) объявила, что Навальный был отравлен разновидностью нервнопаралитического вещества "Новичок", которая не значится в списках приложения о химических веществах к Конвенции о запрещении химоружия. Германия предложила ОЗХО передать эти выводы по всем странам-участницам Конвенции о запрещении химоружия, сообщили в международной организации.

Российские власти отвергают обвинения в причастности к инциденту с Навальным и выражают готовность к открытому и опирающемуся на факты диалогу по этой ситуации.

Эммануэль Макрон Алексей Навальный Франция ЕС

Новости по теме

Новости

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Смена власти в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

Пандемия коронавируса

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Во Франции прошли обыски у главы Минздрава и других чиновников

Санкции ЕС расстроили Пригожина

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей

В Кремле не увидели логики в выборе попавших под санкции ЕС людей
Навальный попал в больницу

Великобритания вслед за ЕС ввела санкции по инциденту с Навальным

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');