Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 18:46Заразились
на 15.10В России 1 354 163+13 754В мире 38 511 143+381 337

Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек

Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек
Временный госпиталь на территории ГКБ № 15 имени Филатова в Москве
Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с коронавирусом из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Максимум разворачивали 184 тысяч коек, сейчас развернуто 182 тысяч коек, загружены 162 тысяч коек, 20 тысяч коек – резерв", - сказал Мурашко в четверг в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, загружено 10% реанимационных коек. В целом, отметил министр, коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет.

Между тем накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что на утро 14 октября в России оставалось свободным 24% специального коечного фонда, сформированного для больных коронавирусной инфекцией. То есть она оценила занятость COVID-коек в 76%.

Далее Мурашко отметил, что амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65% пациентов с коронавирусом.

"В реанимации под наблюдением находится 2800 человек – это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.

Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят.

Также Мурашко сказал, что новый рост заболеваемости – "это течение одного процесса, не хотелось бы говорить волнами", и осенне-зимний период осложняется присоединением других видов инфекций – это было ожидаемо.

РФ коронавирус

Новости

Минская милиция готова в крайнем случае применять оружие на протестах

Британские истребители вылетали на перехват Ту-160 с полным боевым комплектом

Цены на уголь в Европе взлетели до максимума почти за год на фоне роста спроса

Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Кандидат в вице-президенты США Харрис приостановила предвыборную кампанию

Гендиректор Эрмитажа заявил о вреде политкорректности для музеев

Смена власти в Киргизии

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Премьер Киргизии Жапаров заявил о получении им полномочий президента

Россияне ускорились с покупкой недвижимости на Кипре до отмены "золотых паспортов"

Пандемия коронавируса

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

Почти всех жителей китайского Циндао за 4 дня проверили на COVID-19

"Царапину" в месте утечки кислорода на МКС закроют поролоном и скотчем

В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');