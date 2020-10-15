Минздрав заявил, что в РФ загружено 90% COVID-коек

Временный госпиталь на территории ГКБ № 15 имени Филатова в Москве Фото: Сергей Бобылев/ТАСС

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - В России загружено более 160 тысяч коек для пациентов с коронавирусом из имеющихся 182 тысяч, сообщил министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко.

"Максимум разворачивали 184 тысяч коек, сейчас развернуто 182 тысяч коек, загружены 162 тысяч коек, 20 тысяч коек – резерв", - сказал Мурашко в четверг в интервью телеканалу "Россия 1" (ВГТРК).

По его словам, загружено 10% реанимационных коек. В целом, отметил министр, коечного фонда достаточно, хотя заболеваемость и растет.

Между тем накануне вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента РФ Владимира Путина заявила, что на утро 14 октября в России оставалось свободным 24% специального коечного фонда, сформированного для больных коронавирусной инфекцией. То есть она оценила занятость COVID-коек в 76%.

Далее Мурашко отметил, что амбулаторно с легким течением заболевания лечатся 65% пациентов с коронавирусом.

"В реанимации под наблюдением находится 2800 человек – это стабильная цифра, она не прирастает", - сказал он.

Министр сообщил, что госпитализируют пациентов с коронавирусом в случаях, когда в течение трех дней сохраняется температура 38 градусов и выше, и симптомы не проходят.

Также Мурашко сказал, что новый рост заболеваемости – "это течение одного процесса, не хотелось бы говорить волнами", и осенне-зимний период осложняется присоединением других видов инфекций – это было ожидаемо.