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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 17:17Заразились
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Голикова оценила занятость COVID-коек в 76%

Она также отметила "взросление" заболеваемости

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - На утро 14 октября в России оставалось свободным 24% специального коечного фонда, сформированного для больных коронавирусной инфекцией, сообщила вице-премьер Татьяна Голикова на совещании у президента.

Пандемия коронавируса

13 октября замминистра здравоохранения Олег Гриднев говорил, что койки для больных COVID-19 загружены в России на 90%. Он отмечал, что из госпитализированных пациентов 20% находятся в состоянии легкой степени тяжести.

"За последнюю рабочую неделю отмечено увеличение бессимптомных и легких форм инфекций с 32 до 39% соответственно", - продолжила Голикова. Кроме того, она отметила "снижение госпитализаций лиц с острыми респираторными проявлениями COVID-19 с 35,% до 32,6".

Вице-премьер также отметила, что заболеваемость снизилась среди школьников, но возросла среди людей старше 30 лет. В группе от семи до 15 лет заболеваемость снизилась на 5,7% в группе 16-18 - на 15,9%, уточнила она.

"В октябре максимальное число закрытых в связи с коронавирусом школ отмечалось 8 числа, когда было закрыто 109 школ в 41 регионе. С 9 октября число закрытых школ сократилось, стало составлять 103 школы в 36 регионах страны", - доложила Голикова.

Ранее на этом заседании она заявила, что ситуация в стране остается контролируемой и не требует полного локдауна экономики.

Министерство просвещения почти каждый день подтверждает, что пока нет планов закрыть разом все школы. 13 октября глава Роспотребнадзора Анна Попова объяснила, что очная учеба в большинстве регионов оказалась относительно безопасной, поскольку переноса вируса из школ в семьи не наблюдается.

В Москве все школы отправлены на двухнедельные каникулы с 5 октября. После каникул мэр Сергей Собянин решил разрешить очную учебу только школьникам с первого по пятый класс, остальные будут учиться дистанционно. Пожилых учителей он пообещал заменить на студентов педагогических вузов.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 14 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус Татьяна Голикова Минздрав Олег Гриднев Анна Попова

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