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ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 08:57Заразились
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Число инфицированных COVID-19 в мире превысило 38,8 млн человек

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - С начала пандемии COVID-19 во всем мире по состоянию на 8:00 пятницы по московскому времени зафиксировано 38 854 432 случая заражения коронавирусом.

Университет Джонса Хопкинса сообщил, что число жертв связанных с вирусом заболеваний выросло к утру пятницы до 1 097 359 человек.

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В число стран, где зарегистрировано более 5 млн случае коронавируса, вошли США, Индия и Бразилия.

Лидируют по числу заразившихся и скончавшихся Соединенные Штаты, где суммарно выявлено 7 979 709 инфицированных, 217 692 летальных исхода и более 3,1 млн излечившихся.

На втором месте по числу заболевших остается Индия, где зафиксировано 7 307 097 заболевших при 111 266 смертельных случаях и более 6,3 млн выздоровевших.

В Бразилии число инфицированных увеличилось до 5 169 386 человек, скончались 152 460, вылечились более 4,5 млн человек.

Хроника коронавируса. Октябрь.

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Хроника 09 января – 16 октября 2020 годаПандемия коронавируса
коронавирус

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