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Иран пообещал отреагировать, если снаряды из Карабаха попадут на его территорию

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Представитель министерства иностранных дел Ирана Саид Хатибзаде заявил, что Тегеран отреагирует, если из-за военных действий в Нагорном Карабахе снаряды вновь попадут на территорию Ирана.

"Отвергая слухи об ответных действиях иранских пограничников, он (Хатибзаде - ИФ) сказал, что безопасность и спокойствие иранских граждан в пограничных районах рассматривается как красная линия для Вооруженных сил. Иран не останется равнодушным, если такие несчастные случаи повторятся", – говорится в сообщении, опубликованном в твиттере иранского правительства.

Всего с начала эскалации конфликта в Нагорном Карабахе в приграничный район Ирана попало более 50 снарядов. Накануне восемь снарядов с карабахской территории попали в иранские дома, пострадал один человек.

Иран Нагорный Карабах

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