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Парламент НКР предложил трем странам создать центр борьбы с терроризмом

Москва. 11 октября. INTERFAX.RU - Парламент непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР) обратился к Армении, России и Ирану с призывом создать совместный антитеррористический координационный центр по нейтрализации проникших в регион террористических групп.

"Подчеркивая важность регионального мира, безопасности, выгодного сотрудничества между государствами региона и борьбы с международным терроризмом, призываем власти Армении, России и Ирана осудить использование Азербайджаном международных террористических группировок и их представителей в военной агрессии против Арцаха", - говорится в заявлении парламента непризнанной республики, распространенном в воскресенье.

"Призываем также создать совместный антитеррористический координационный центр для выявления и разработки совместных планов по нейтрализации проникших в этот регион международных террористов, пунктов их размещения и соответствующих военных баз", - подчеркивается в заявлении.

Парламент Карабаха призывает также создать совместную антитеррористическую коалицию для оперативной и эффективной физической нейтрализации проникших в регион террористов и их группировок.

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