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Помпео заявил о правоте США, покинувших СПЧ ООН, после избрания туда РФ, КНР и Кубы

Москва. 14 октября. INTERFAX.RU - США не напрасно в 2018 году решили выйти из Совета ООН по правам человека, а избрание во вторник в этот орган России, Китая и Кубы подтверждает правоту данного шага Вашингтона, заявил во вторник госсекретарь США Майк Помпео.

"Избрание Китая, России и Кубы в Совет по правам человека ООН подтверждает правильность решения США покинуть Совет в 2018 году и использовать другие площадки для защиты и продвижения прав человека. В этом году на Генассамблее ООН мы делали это", - написал он в твиттере.

Помпео добавил, что США предпринимают конкретные действия в этой сфере, реализуя меры против нарушителей прав человека, к примеру, в Иране или Мьянме.

Ранее во вторник постпредство РФ при Отделении ООН в Женеве сообщило, что Россия голосами 158 стран избрана в Совет по правам человека ООН.

Представительство России выразило готовность к конструктивной работе в Совете. Также в Совет избрали Пакистан и Китай. Саудовская Аравия вопреки ожиданиям не вошла в Совет.

США Россия Китай Куба ООН

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