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Подавший в отставку президент Киргизии поучаствует в заседании парламента

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Сооронбай Жээнбеков, подавший в отставку с поста президента Киргизии, примет участие в заседании парламента, сообщили в пятницу "Интерфаксу" в пресс-службе главы государства.

"Сооронбай Жээнбеков примет участие на внеочередном заседании парламента, где будет рассмотрен вопрос его отставки", - сказал представитель пресс-службы.

По его словам, Жээнбеков намерен выступить с речью перед депутатами парламента и членами правительства.

В пресс-службе парламента сообщили "Интерфаксу", что в повестке дня заседания три вопроса: принятие к сведению отставки Жээнбекова и вопрос передачи полномочий исполнения обязанностей главы государства, а также присяга нового депутата Омурбека Текебаева.

В четверг утром президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране. После отставки президента, согласно Конституции, исполнение обязанностей главы государства было возложено на спикера парламента Каната Исаева.

В четверг ночью премьер-министр Киргизии Садыр Жапаров, выступая перед своими сторонниками заявил, что Исаев написал заявление об отказе исполнять обязанности главы государства. "Исаев сегодня написал заявление об отказе от полномочий исполняющего обязанности президента страны. Сегодня все обязанности главы государства полностью перешли ко мне", - заявил Жапаров.

Киргизия Сооронбай Жээнбеков

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