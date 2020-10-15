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В Кремле подтвердили приостановку финансовой помощи Киргизии

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Россия приостанавливает свою финансовую помощь Киргизии, пока ситуация в республике не стабилизируется и не заработают в полном объеме органы власти, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сейчас, естественно, поскольку как такового нет правительства, и поскольку мы видим сейчас такой кризисный момент в республике. Поэтому, конечно, до того, как заработают все ведомства, все организации, конечно, определенная пауза имеет смысл", - сказал Песков журналистам в четверг, отвечая на вопрос, правда ли Россия приостановила финансовую помощь Киргизии до стабилизации обстановки в республике.

"Со временем мы, безусловно, проинформируем после того, как ситуация будет более понятна", - добавил он.

Он подчеркнул, что контакты с Киргизией продолжаются. "Работает и наше посольство, и министерство иностранных дел. Контакты осуществлялись и будут осуществляться, это естественно", - сказал Песков.

Важны любые действия, которые помогут стабилизировать обстановку в Киргизии, заявил Песков.

Он отметил, что в Кремле внимательно отслеживают происходящее в Киргизии. "Мы хотим, чтобы ситуация там как можно скорее успокоилась и развивалась дальше исключительно в конституционном русле без каких-либо деструктивных действий с любой стороны", - сказал Песков.

Пресс-секретаря также спросили, может ли решение Жээнбекова быть примером для других политиков, которые столкнутся с подобными ситуациями. "Однозначно, что в каждой отдельно взятой стране ситуация является уникальной и должна соответствующим образом расцениваться", - сказал он.

Ранее в четверг президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке.

Киргизия Дмитрий Песков

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