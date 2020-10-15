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Президентские выборы в Киргизии проведут в течение трех месяцев

Москва. 15 октября. INTERFAX.RU - Новые президентские выборы в Киргизии должны пройти в течение трех месяцев со дня отставки Сооронбая Жээнбекова, сообщила "Интерфаксу" член Центризбиркома республики Атыр Абдрахматова.

Протесты в Бишкеке

На это время полномочия президента переходят к спикеру парламента, при этом он не сможет участвовать в президентских выборах, назначать досрочные парламентские выборы или отправлять в отставку правительство, рассказала она, сославшись на Конституцию.

16 октября парламент рассмотрит вопрос об отставке Жээнбекова. Если депутаты ее утвердят, тогда полномочия президента перейдут к спикеру.

По Конституции Киргизии полномочия парламента нынешнего созыва истекают в конце октября.

Спикера Каната Исаева журналисты спросили, откажется ли он от должности и.о. президента. Как отмечает агентство "24.kg", от прямого ответа он уклонился, но сказал, что "не имеет морального права занимать эту должность, поскольку срок полномочий шестого созыва истекает". Исаев стал спикером 13 октября.

Если Исаев откажется от исполнения обязанностей главы Киргизии, полномочия президента перейдут премьер-министру Садыру Жапарову.

Жээнбеков 15 октября подал в отставку после двухдневных переговоров с Жапаровым. Он объяснил, что не держится за власть, видит, что народ продолжает требовать его отставки, поэтому решил уйти, чтобы избежать эскалации напряжения и кровопролития.

Сторонники Жапарова ранее требовали отставки президента, а теперь стали требовать роспуска парламента.

Жапаров - бывший депутат от оппозиции, в 2017 году он был приговорен к 11,5 годам колонии по делу о захвате заложника в ходе протестов на золотом руднике "Кумтор". В ночь на 6 октября, после начала беспорядков в Бишкеке, сторонники освободили Жапарова из колонии, а днем он был провозглашен премьер-министром. Верховный суд Киргизии направил его дело на новое рассмотрение.

Жээнбеков стал третьим президентом Киргизии, кто досрочно ушел в отставку. Аскар Акаев ушел в марте 2005 года, Курманбек Бакиев - в апреле 2010 года. Еще два президента отработали полностью оговоренные сроки. Роза Отунбаева была временным президентом между отставкой Бакиева и избранием Алмазбека Атамбаева. Атамбаев отработал полный конституционный срок, но при президенте Жээнбекове он стал фигурантом уголовных дел и получил один обвинительный приговор. Его также освободили из СИЗО в ночь на 6 октября, но потом он снова был задержан.

Эксперты в Киргизии также отмечают, что все президенты республики покинули свой пост в возрасте 61 года.

Столкновения в Бишкеке

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Хроника 05 – 15 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Канат Исаев Киргизия Сооронбай Жээнбеков Садыр Жапаров Центризбирком

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