На американском сегменте МКС сломался туалет

Москва. 27 ноября. INTERFAX.RU - Американские астронавты чинят сломавшийся туалет на своем сегменте Международной космической станции, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе "Роскосмоса".

"Сегодня ночью вышло из строя АСУ (ассенизационно-санитарное устройство) на американском сегменте МКС. Сейчас идет его ремонт", - сказали в госкорпорации.

Там отметили, что на российском сегменте санитарное устройство работает исправно.

Ранее в СМИ появилась информация, что на МКС сломался туалет в американском сегменте и переполнен бак АСУ на российской части станции, из-за чего астронавты пользуются памперсами.