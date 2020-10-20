Двое бывших высокопоставленных чиновников задержаны в Киргизии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Бывший замглавы финансовой полиции Киргизии Эмиль Жамгырчиев и бывший заместитель руководителя аппарата правительства страны Бакытбек Калмуратов задержаны по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, сообщает пресс-служба киргизского Госкомитета нацбезопасности (ГКНБ) во вторник.

По данным спецслужбы, задержанные получили взятку от частного предпринимателя за положительное разрешение вопросов, связанных с расследованием ГСБЭП (Финансовая полиция) уголовного дела факту контрабанды.

"По собранным материалам начато досудебное производство по признакам преступления, предусмотренного статьей "получение взятки" УК Киргизии", - добавили в пресс-службе.

Калмуратов и Жамгырчиев были освобождены от должностей новым премьер-министром Киргизии Садыром Жапаровым, который с 16 октября стал исполнять обязанности президента страны.