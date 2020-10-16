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Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру

Москва. 16 октября. INTERFAX.RU - Полномочия президента Киргизии перешли к новому премьер-министру страны Садыру Жапарову, заявил депутат Омурбек Текебаев в пятницу на заседании киргизского парламента.

"Полномочия президента Киргизии переходят премьер-министру Садыру Жапарову. Такого в истории страны еще не было, чтобы в руках одного человека оказалась власть президента, премьер-министра и парламента", - сказал Текебаев.

"Народ ждет, что вы оправдаете ожидания. Для проведения реформ нужно создать условия. Если за 100 дней ничего не будет сделано, то дальше ничего и не будет", - заявил парламентарий, обращаясь к Жапарову, который также присутствует на заседании.

Ранее в пятницу спикер парламента Киргизии Канат Исаев заявил, что отказывается брать на себя полномочия главы государства, которые были возложены на него согласно Конституции после решения президента Сооронбая Жээнбекова уйти в отставку.

В четверг Жээнбеков на фоне 10-дневных протестов в Бишкеке заявил, что покидает президентский пост, чтобы не допустить кровопролития в стране.

Политический кризис в Киргизии продолжается с 5 октября, когда в Бишкеке начались митинги оппозиционных партий, несогласных с итогами парламентских выборов, прошедших днем ранее. В результате ЦИК отменила итоги этих выборов.

Жапаров был назначен премьер-министром Киргизии 14 октября. До начала политического кризиса в стране он отбывал наказание по обвинению в захвате заложника. На волне протестов сторонники освободили его из колонии.

Хроника 05 – 16 октября 2020 годаСмена власти в Киргизии
Киргизия Садыр Жапаров

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