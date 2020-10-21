Всех членов ЦИК Киргизии вызвали на допрос

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Всех членов Центризбиркома Киргизии вызвали на допрос в следственное управление МВД страны в связи с событиями 5-7 октября, сообщил зампредседателя ЦИК Абдыжапар Бекматов.

Чиновники ждут вручения повесток.

По словам Бекматова, их хотят допросить о массовых беспорядков, которые начались в Бишкеке после объявления предварительных результатов парламентских выборов 4 октября.

ЦИК объявил предварительные итоги голосования 5 октября. Эти результаты не признали оппозиционные партии, не прошедшие процентный барьер. Они вывели на улицы сторонников. В Бишкеке начались протесты, беспорядки, захваты административных зданий.

6 октября ЦИК признал итоги голосования недействительными. 14 октября освобожденный из колонии бывший депутат Садыр Жапаров окончательно был утвержден премьер-министром. 15 октября президент Сооронбай Жээнбеков объявил об отставке. 16 октября к Жапарову перешли и президентские полномочия.

19 октября ЦИК призвал законодателей снизить процентный барьер и размер избирательного залога до новых выборов. 21 октября повторные парламентские выборы были назначены на 20 декабря.

Также 21 октября Жапаров решил отозвать председателя ЦИК Нуржан Шайлдабекову и еще трех членов комиссии, назначенных по президентской квоте. Это решение должен согласовать парламент.