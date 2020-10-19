ЦИК Киргизии предложил снизить проходной порог для ближайших парламентских выборов

Москва. 19 октября. INTERFAX.RU - Центризбирком Киргизии предложил до назначения повторных парламентских выборов снизить избирательный порог и ввести другие изменения для расширения представительства в парламенте разных политических сил, заявили в пресс-службе ведомства.

Комиссия пообещала попросить законодателей рассмотреть в короткие сроки вопросы снижения порога прохождения в парламент и размера избирательного залога. Предлагается снизить барьер для прохождения партий в парламент с 7% до 5% или 3% и сократить избирательный залог с 5 млн сомов ($61 000) до 1 млн сомов ($12 000).

"После назначения выборов они должны быть проведены в двухмесячный срок. Члены ЦИК считают целесообразным назначить выборы на 20 декабря, с тем чтобы имелась возможность подвести итоги голосования еще в 2020 году", - отметили в Центризбиркоме.

6 октября после начавшихся массовых беспорядков в Бишкеке ЦИК признала недействительными итоги парламентских выборов, прошедших 4 октября. Перед этим предварительные результаты голосования не признали несколько оппозиционных партий.

После многодневных протестов подал в отставку президент Сооронбай Жээнбеков, так что стране предстоят и досрочные президентские выборы.