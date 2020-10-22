Корабль "Союз МС-16" с тремя членами экипажа на борту расстыковался с МКС

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Пилотируемый корабль "Союз МС-16" с российскими космонавтами Анатолием Иванишиным, Иваном Вагнером и астронавтом NASA Кристофером Кэссиди на борту расстыковался с Международной космической станцией (МКС) перед посадкой на Землю.

Трансляцию посадки ведет "Роскосмос". В 02:30 мск была выдана команда на расстыковку, после чего "Союз МС-16" отстыковался от модуля "Поиск" и начал удаляться от станции.

После отдаления на безопасное расстояние от МКС, корабль включит двигатели на торможение и начнет сход с орбиты. Затем он разделится на отсеки: спускаемый аппарат с экипажем и грузами продолжит управляемый спуск, а остальные части корабля сгорят в плотных слоях атмосферы.

По данным "Роскосмоса", посадка спускаемого аппарата должна состояться в 05:55 мск в 147 км юго-восточнее от города Жезказган в Казахстане.

Встречу экипажа обеспечат сдавшие COVID-тесты специалисты, которые будут соблюдать необходимую дистанцию и другие санитарные меры, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе Центра подготовки космонавтов (ЦПК) им. Ю.А.Гагарина.

"Сформирована опергруппа, она сдала все тесты. В ней есть спасатели, в том числе. И насколько я знаю, ее ограничили. При посадке будет присутствовать намного меньше людей", - сказал собеседник.

Ранее в среду пресс-служба Центрального военного округа (ЦВО) сообщила, что эвакуация космонавтов пройдет по сокращенному сценарию при сокращенном составе поисково-спасательной группы для исключения возможности инфицирования экипажа.

Также в ЦПК сообщили, что космонавтов не станут помещать на специальный карантин по возвращении на Землю, но направят на обсервацию, которая также включает в себя сокращение общения с внешним миром и прохождение запланированных послеполетных экспериментов. Астронавт Кэссиди из Казахстана сразу отправится в США.

"Они (американские астронавты - "ИФ") сразу улетают, они у нас не остаются", - пояснил собеседник.

После эвакуации из спускаемого аппарата космонавтов медики проведут их первичный осмотр на месте, определят уровень кислорода в крови, артериальное давление и окажут первую медицинскую помощь. После этого экипаж "Cоюза МС-16" на вертолетах доставят в Жезказган, откуда космонавты вылетят в Москву.

В обеспечении посадки задействуют 12 вертолетов Ми-8, два самолета Ан-26 и два самолета Ан-12, а также более 20 единиц техники, в том числе шесть поисково-эвакуационных машин ПЭМ-1 и ПЭМ-2 "Синяя птица".

На МКС останутся российские космонавты Сергей Рыжиков, Сергей Кудь-Сверчков и астронавт NASA Кэтлин Рубинс. Во вторник Рыжиков принял командование станцией от Кэссиди во время символической церемонии. Новому экипажу предстоит провести на орбите 177 суток.