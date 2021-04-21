Замедлился рост числа подписчиков Netflix

Компания связала это с замедлением производства нового контента в условиях пандемии

Москва. 21 апреля. INTERFAX.RU - У американской Netflix, крупнейшего в мире сервиса потокового видео по подписке, в I квартале 2021 года число подписчиков выросло хуже прогнозов, компания заявила, что ждет рекордно слабый прирост числа подписчиков во апреле-июне.

Из отчета компании следует, что в январе-марте 2021 года подписчиков платных сервисов Netflix стало больше на 3,98 млн, на конец I квартала их было 207,64 млн человек. Эксперты, опрошенные FactSet, в среднем прогнозировали рост на 6,34 млн, сама компания - на 6 млн.

Годом ранее число новых пользователей Netflix взлетело на рекордные 15,77 млн, поскольку жесткие карантинные меры, введенные во многих странах в начале пандемии, вынудили людей оставаться дома. В IV квартале 2020 года количество новых подписчиков Netflix увеличилось на 8,5 млн.

В письме к акционерам, опубликованном во вторник, Netflix объяснила замедление роста числа новых пользователей его существенным скачком в 2020 году, а также недостатком нового контента в связи с затягиванием производства из-за COVID-19.

По прогнозу компании, в текущем квартале количество подписчиков платных сервисов увеличится лишь на 1 млн. Это будет минимальный рост в истории компании, свидетельствуют данные FactSet. Консенсус-прогноз экспертов предусматривает повышение показателя на 4,2 млн во втором квартале.

"В краткосрочной перспективе некоторая неопределенность, связанная с COVID-19, сохранится, - отмечают в компании. - В долгосрочной перспективе стриминговые сервисы будут все больше замещать обычное телевидение по всему миру - это четкий тренд".

Чистая прибыль Netflix в I квартале выросла до $1,71 млрд, или $3,75 в расчете на акцию, по сравнению с $542,2 млн, или $1,19 на акцию, за аналогичный период предыдущего года. Квартальная выручка компании увеличилась на 24,2%, до $7,16 млрд.

Аналитики в среднем прогнозировали чистую прибыль компании в $1,36 млрд при выручке в $7,13 млрд.

На текущий квартал Netflix прогнозирует чистую прибыль в $1,44 млрд, выручку - в $7,3 млрд.

Акции компании на дополнительных торгах во вторник упали в цене на 9%. Капитализация Netflix за последние двенадцать месяцев выросла на 27%, с начала 2021 года - на 1,6%.