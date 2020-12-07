Литва примет 689 беженцев из Белоруссии

Москва. 7 декабря. INTERFAX.RU - В Литву по особым гуманитарным причинам разрешено прибыть 689 белорусским гражданам, сообщает BNS со ссылкой на литовское МВД. Из этих граждан 285 уже находятся в Литве, 67 попросили об убежище.

Министр внутренних дел выдает такие разрешения на основании мотивированного предложения МИДа принять иностранца по особым гуманитарным причинам, таким, как сложившиеся политические обстоятельства или иные угрозы. Разрешения с 11 сентября выдаются пострадавшим от режима и репрессий или подвергающимся преследованиям гражданам Белоруссии, активным представителям оппозиции. После въезда им вменяют период самоизоляции в связи с пандемией.

"Хотя протесты в Беларуси продолжаются, потоки желающих прибыть по сравнению с летом действительно меньше. Если сначала мы выдавали по несколько разрешений в день, то сейчас количество обращающихся действительно сократилось, - отметила временный министр внутренних дел Рита Тамашунене. - Прибывшие белорусские граждане могут быть в Литве, но также могут вернуться в свою страну, если сочтут это безопасным для них".

Желающие выехать в Литву по особым гуманитарным причинам должны обращаться в посольство Литвы в Белоруссии за шенгенской визой и предоставить информацию, подтверждающую наличие особых гуманитарных причин.

Шенгенская виза позволяет приехать на территорию Шенгена и находиться на ней в течение указанного в визе времени, но не более 90 дней в течение любого временного отрезка в 180 дней с даты первого приезда на территорию государств-членов шенгенского соглашения.

Подвергающиеся преследованиям граждане Белоруссии, если возникает реальная угроза для их безопасности и здоровья, могут приехать в Литву и обратиться с просьбой о предоставлении убежища, в том числе на границе или в департаменте миграции. Соискателям могут предоставить статус беженца или дополнительную охрану, а также вид на жительство в Литве.

В Литве с августа находится бывшая кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская. Она назвала отъезд из Белоруссии вынужденным.

По информации Верховного комиссара ООН по правам человека, ситуация с правами человека в Белоруссии продолжает ухудшаться, мирные демонстрации насильственно разгоняются с необоснованным и непропорциональным применением силы. Всего с начала протестов в Белоруссии, по данным верховного комиссара ООН, арестовали более 27 000 человек, в ноябре каждую неделю арестовывали по несколько сотен человек, в стране отмечаются случаи жесткого обращения с демонстрантами, а наказания в отношении протестующих становятся более суровыми.