Звукорежиссеры, включившие Цоя на митинге в Минске, перебрались в Литву

Москва. 26 августа. INTERFAX.RU - Звукорежиссеры Влад Соколовский и Кирилл Галанов, которые получили по десять суток ареста за то, что включили песню "Перемен" Виктора Цоя на провластном митинге в Минске, перебрались в Литву.

Соколовский сказал BNS, что уехал из Белоруссии, поскольку ему угрожали тюрьмой, пока он отбывал арест. "Еще 6 августа после того, как мы включили песню, посольство Литвы предложило помощь. После освобождения из-под ареста с нами снова связались. Нам предложили помощь, и мы решили ею воспользоваться", - объяснил он.

Соколовского и Галанова задержали после митинга 6 августа. Оба получили административный арест и вышли на свободу 16 августа. 21 августа Соколовского снова задержали и несколько часов продержали в центральном аппарате МВД.

22 августа Соколовский прибыл в Литву. Он поблагодарил литовцев за поддержку.

Он рассказал журналистам, что первые пять дней после ареста он провел в карцере, где две ночи спал на прикрепленной к стене откидной койке, еще три ночи ему приходилось спать, сидя на табурете.

Звукорежиссер утверждал, что неизвестный человек в сопровождении сотрудников правоохранительных органов зашел в камеру и угрожал ему 10-летним тюремным заключением. Выйдя на свободу, Соколовский рассказал об этом журналистам, заявив, что в карцере его посетил и бил, по всей видимости, замминистра внутренних дел Белоруссии Александр Барсуков.

Он рассказал, что 21 августа его вызвали в МВД и потребовали опровергнуть слова о Барсукове, пригрозив возбудить уголовное дело о клевете. Он объяснил, что на сто процентов не был уверен, что ему в карцере угрожал именно замминистра, поэтому "подписался под тем, что это не он".

По его словам, перед переводом из карцера в обычную камеру у него забрали одежду и обувь. Сначала его пытались поселить в шестиместной камере, где было около 40 человек. "Они тоже были без одежды. Избиты, практически полностью синие, в гематомах и запекшейся крови", - заявил Соколовский, добавив, что его посадили в другую камеру, где было около 30 человек, там он провел еще пять суток.

По свидетельству Соколовского, в этой камере он постоянно слышал за стеной крики и глухие удары. "В коридоре, как я понял, тоже стояли люди. Я слышал, как один из сотрудников сказал кому-то: "Мы будем делать из вас инвалидов первой группы. Вы никогда не сможете ходить", - сказал Соколовский BNS.

Советник главы МВД Литвы Божена Заборовска-Зданович сообщила BNS, что после президентских выборов в Белоруссии и начала репрессий против оппозиции Литва приняла с гуманитарными целями 22 белоруса, половина из них официально попросила политического убежища. Разрешение приехать из Белоруссии по особым гуманитарным причинам получили в общей сложности 36 человек.

Замглавы МВД Белоруссии Александр Барсуков отрицал, что задержанных в дни протестов бьют в спецприемнике.