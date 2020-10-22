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В Минске пройдет заседание коллегий спецслужб Белоруссии и России

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - В Минске в четверг пройдет заседание коллегий спецслужб Белоруссии и России, сообщил директор Службы внешней разведки России (СВР) Сергей Нарышкин встрече с президентом Александром Лукашенко.

"Благодарю наших коллег за то, что мы сегодня здесь встречаемся, в очередной раз проводим совместное заседание коллегий наших специальных служб. Проводим его в непростое время", - цитирует Нарышкина "БелТА".

"Я абсолютно согласен с оценками степени напряженности ситуации, которая существует в мире в целом и в том числе вокруг наших с вами стран. Я уверен в том, что спецслужбы могут сделать еще много и много, чтобы обеспечить интересы и наших государств, наших граждан, защитить от тех угроз, которые с определенной периодичностью возникают", - сказал директор СВР президенту.

"Не секрет, наша встреча произведет в настоящий момент какой-то соответствующий взрыв в СМИ, особенно в интернете. Да мы и не скрываем, обстановка вокруг нас непростая, я имею в виду Союзного государства. Спасибо вам за ту информацию, которую вы регулярно доводите до наших спецслужб и до меня в том числе", - сказал перед этим Лукашенко.

Он подчеркнул, что очень благодарен за подобную информацию и что к ней в Белоруссии серьезно относятся.

"В связи с этим у нас очень много совместной работы в этом направлении, поскольку в этом мире, бешеном мире, особенно ошалевшем от этой пандемии и так далее, друзей у нас не много, будем говорить откровенно. У всех интерес к нам - к России, Беларуси. Мы должны реагировать. Поэтому, думаю, мы о многом договоримся - о совместной работе во благо наших народов", - заявил Лукашенко.

Он также вспомнил о частых контактах с Нарышкиным, когда тот был спикером Госдумы, и назвал его "наиболее ярким политиком" на постсоветском пространстве до "ухода в тень". По его словам, президент Владимир Путин ему часто о Нарышкине рассказывает.

Минск Белоруссия Александр Лукашенко СВР Сергей Нарышкин

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