Поиск
ХроникаПандемия коронавирусаОбновлено в 16:43Заразились
на 20.10В России 1 431 635+16 319В мире 40 395 527+439 890

СВР узнала о подготовке США "революционного" сценария для Молдавии

Москва. 20 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты вслед за Белоруссией и Киргизией готовят "революционный" сценарий в Молдавии, где в ноябре состоятся президентские выборы, считают в Службе внешней разведки (СВР) РФ.

"США продолжают бесцеремонно вмешиваться во внутренние дела дружественных Москве государств по периметру российских границ. Грубые попытки оказать влияние на поствыборную ситуацию предпринимаются в Белоруссии и Киргизии. Сейчас мы отчетливо видим, что "революционный" сценарий американцы готовят и для Молдавии, которая в ноябре будет избирать президента", - говорится в заявлении главы СВР Сергея Нарышкина, распространенном пресс-службой ведомства.

По его словам, США не устраивает действующий глава государства Игорь Додон, поддерживающий конструктивные отношения со странами СНГ, в том числе с Россией.

"Оценивая шансы Додона на победу как предпочтительные, Госдепартамент США предписал своему посольству в Кишиневе заранее настраивать оппозицию на организацию массовых протестных акций на случай его переизбрания с требованием аннулирования итогов голосования", - отметил глава СВР.

Кроме того, по его словам, аффилированные с США НПО и СМИ распространяют недостоверную информацию о планах властей Молдавии прибегнуть к фальсификациям в ходе выборов.

"Дипломаты из посольства США убеждают молдавских силовиков не препятствовать вероятным уличным протестам и сразу переходить на "сторону народа". Имеется информация о подготовке к выезду в Молдавию группы американских специалистов по "цветным революциям" с понятными задачами", - говорится в заявлении.

СВР Сергей Нарышкин США Молдавия Игорь Додон

Новости

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

США утилизировали поставленные Россией 45 аппаратов ИВЛ

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

Осужденный пожизненно изобретатель Мадсен попытался сбежать из тюрьмы

МВД Белоруссии пообещало арестовывать за перепосты из канала Nexta

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

Воздух с МКС утекает через четырехсантиметровую трещину

Лукашенко пригрозил выявить каждого участника акций протеста

Лукашенко пригрозил выявить каждого участника акций протеста

WSJ узнала о расширении санкций США против "Северного потока 2"

WSJ узнала о расширении санкций США против "Северного потока 2"

Канал и логотип Nexta признаны в Белоруссии экстремистскими

Канал и логотип Nexta признаны в Белоруссии экстремистскими

Зеленский объявил о начале строительства двух военно-морских баз

Убитого под Парижем учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

Убитого под Парижем учителя посмертно наградят орденом Почетного легиона

Экипаж МКС устранил все возникшие ночью неисправности

Экипаж МКС устранил все возникшие ночью неисправности
Подписка
Хочу получать новости:
Введите код с картинки:
Обновить код
(function(w, n) { w[n] = w[n] || []; w[n].push([{ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'byuef', p2: 'emwl', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }]); setTimeout(function() { if (document.querySelector("#adfox_151179074300466320 #adfox_151179074300466320")) { document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; // console.log("Баннер скрыт"); } // console.log("OKs"); }, 1000); })(window, 'adfoxAsyncParamsAdaptive');