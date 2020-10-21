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Россия и Белоруссия снизят ставки на роуминговый трафик

Москва. 21 октября. INTERFAX.RU - Россия и Белоруссия договорились о снижении ставок на роуминговый трафик с 1 ноября. Об этом сообщили в правительстве РФ по итогам заседания группы высокого уровня Совмина Союзного государства России и Белоруссии.

Страны договорились снизить ставки международной связи между странами и операторами и внедрить комфортные роуминговые тарифы в Союзном государстве.

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Заседание прошло в формате видеоконференции, с российской стороны в нем участвовал вице-премьер Алексей Оверчук.

Стороны обсудили вопросы взаимного признания банковских гарантий при госзакупках и пути совершенствования механизма допуска белорусских предприятий к участию в российских государственных и муниципальных закупках.

Россия Белоруссия Союзное государство

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