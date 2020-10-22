В МИД РФ выступили за подключение к ядерным переговорам Великобритании и Франции

Усилия по контролю над ядерными вооружениями в дальнейшем должны учитывать потенциалы других стран, считает Рябков

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Дальнейшие усилия в сфере контроля над ядерными вооружениями должны учитывать потенциалы других стран, для России приоритет - это Великобритания и Франция, заявил "Интерфаксу" в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Да, конечно, любое дальнейшее усилие в сфере контроля над вооружениями должно носить многосторонний характер, и потенциалы этих стран должны приниматься в расчет. Наши приоритеты очевидны, - это Великобритания и Франция", - сказал замминистра.

Ранее в четверг президент РФ Владимир Путин заявил о возможности подключения к переговорам по контролю над вооружениями и непризнанных ядерных держав.

"Путин пояснил логику этого подхода: никто не должен, в конечном счете, остаться в стороне, только тогда международное сообщество получит реальный импульс в направлении укрепления глобальной стратегической стабильности и безопасности", - сказал Рябков.

Замминистра пояснил, что договор об СНВ в текущем виде не может быть трансформирован в многостороннее соглашение.

"Любое гипотетическое многостороннее соглашение - это новое соглашение. Наша позиция как раз сводится к тому, что договор в нынешнем виде нужно продлить без предварительных условий для того, чтобы выиграть время, в течение которого будут идти переговоры, будут идти консультации, будет идти диалог", - сказал он.

Рябков также напомнил, что в заявлении МИД РФ характеризует эти переговоры как двусторонние, потому что "мы по состоянию на данный момент не слышали ни от одной другой страны - обладательницы ядерного оружия выраженного желания, выраженной готовности присоединяться к этому процессу".