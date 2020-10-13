США согласны продлить ДСНВ-3 при условии "заморозки" ядерного арсенала

Москва. 13 октября. INTERFAX.RU - Соединенные Штаты согласны на время продлить договор СНВ-3 при условии, что Россия ограничит или заморозит свой ядерный арсенал, заявил во вторник спецпосланник президента США по контролю над вооружениями Маршалл Биллингсли.

"На самом деле мы готовы продлить СНВ-3 на какой-то период времени при условии, если они в ответ согласятся на ограничение или заморозку их ядерного арсенала", - заявил Биллингсли в ходе онлайн-дискуссии The Heritage Foundation.

По его словам, правительства РФ и США "на самых высоких уровнях" достигли "принципиальной договоренности" по вопросу о продлении договора.

6 октября в Хельсинки состоялся очередной раунд консультаций между РФ и США по стратегической стабильности. Российскую делегацию возглавил замглавы МИД РФ Сергей Рябков, американскую - Биллингсли.

По итогам встречи Биллингсли сообщил о "важном прогрессе" в переговорах с РФ по вопросам двустороннего российско-американского взаимодействия в сфере контроля над вооружениями.

ДСНВ-3 - договор между Россией и США о взаимном сокращении арсеналов развернутых стратегических ядерных вооружений. Подписан 8 апреля 2010 года и вступил в силу 5 февраля 2011 года. Срок действия договора истекает 5 февраля 2021 года.

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