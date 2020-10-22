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РФ согласна учитывать гиперзвуковое оружие при переговорах о продлении ДСНВ

Москва. 22 октября. INTERFAX.RU - Россия согласна учитывать новое гиперзвуковое оружие при переговорах с Вашингтоном о продлении Договора о стратегических наступательных вооружениях, заявил президент РФ Владимир Путин.

"Мы, когда заключали и вели переговоры по этим вопросам, учитывали все эти проблемы. Без учета осталось только одно – то, что появилось у России в ответ на выход США из договора по ПРО. А именно: наши новейшие системы высокоточного гиперзвукового оружия... И нам говорят: мы слышим, вот у вас появилось, у нас пока нет, надо это учитывать. Мы не против, давайте учтем и в количестве носителей, и в количестве боеголовок. Мы же не возражаем", - сказал Путин, выступая в четверг на пленарной сессии дискуссионного клуба "Валдай".

Путин подтвердил, что Россия готова вместе с США искать решения по спорным вопросам ДСНВ после его продления на год без предварительных условий.

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"Выбор у нас какой? Договор истекает в феврале и ведь то, что я предложил – очень простая вещь, и она лежит на поверхности. Ничего не произойдёт, если мы на год продлим его, этот договор, без всяких предварительных условий и будем настойчиво работать над всеми вопросами, которые вызывают озабоченность и у нас, и у американцев",- сказал он.

РФ - за подключение Китая к переговорам по ДСНВ

Россия не против подключения Китая, других ядерных держав к переговорам о сокращении стратегических наступательных вооружений (СНВ), заявил Путин.

"Мы разве против? Россия не против. На нас только не нужно перекладывать ответственность за то, чтобы сделать этот договор многосторонним. Если кто-то хочет так сделать, ну пускай этого и добивается. Мы не возражаем", - сказал он.

"Мы, что, являемся препятствием на этом пути? Нет. Но аргументы, которые выдвигают наши китайские друзья - они очень простые. Да, Китай огромная стана, великая держава с огромной экономикой, 1,5 миллиарда, но уровень ядерного потенциала чуть ли не в два раза, если не больше, ниже, чем в России и в США. Они задают законный вопрос - а что мы будем ограничивать или будет замораживать наше неравенство в этой сфере", - сказал Путин.

Верификация договоренностей с США

Договоренности в сфере контроля за вооружениями должны строго соблюдаться, стороны должны проходить проверки, заявил президент РФ.

"Лучше, конечно, и самое лучшее – вопросы верификации, контроля будут исполняться всеми договаривающимися сторонами, и все наши договоренности будут защищены системами контроля", - сказал Путин.

Он сообщил, что США выходят из различных договоров "громко" и с политическими целями.

"Такая позиция – сделать шаги, публично, громко. Видимо, в этом есть какая-то политическая цель. Никакой военной цели я здесь не вижу", - отметил Путин.

"Вопросы верификации, в том числе в сфере ядерных вооружений – мы же знаем, что происходит там: крышки заваривают или с самолетами химичат. И нас не допускают туда. Ладно, мы помалкиваем, но специалисты знают, о чем я говорю", - отметил Путин.

Важно для всего мира

Президент РФ подчеркнул важность сохранения ограничений вооружения для всего мира.

"Вы спросили, есть ли будущее у договоров об ограничении вооружения – на мой взгляд, у мира не будет будущего, если не будет каких-то ограничений в сфере гонки вооружений. Вот о чём нам нужно всем задуматься. Вот о чём мы призываем задуматься всех наших партнеров", - заявил он.

Глава государства отметил, что США уже вышли из договоров по противоракетной обороне, по ракетам средней и меньшей дальности, а также заявили о начале процедуры выхода из Договора по открытому небу, "даже не объясняя почему".

"Европейцы нам говорят: "Ну, пускай они выходят, а вы не выходите", а я говорю: "Здрасьте! Вот кино хорошее!" Вы же все члены НАТО, значит вы будете летать, передавать американцам всю эту информацию, а мы не сможем этого делать, потому что мы останемся в этом договоре. Поэтому давайте-ка дурака не будем валять, давайте будем разговаривать по-честному друг с другом", - сказал Путин.

"На самом деле, я так понимаю, что европейские партнеры хотели бы, чтоб США остались в этом договоре, чтобы там ничего не разрушалось", - добавил президент.

Договор по открытому небу (The Treaty on Open Skies) был подписан 24 марта 1992 года в Хельсинки представителями 23 государств Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе (ОБСЕ). Россия ратифицировала договор 26 мая 2001 года, сейчас его участниками являются 34 государства. Они могут совершать облеты территорий друг друга с целью контроля военной деятельности.

Владимир Путин ДСНВ

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